Conceição: "Detesto estas vitórias morais, jogámos bem e só levámos um ponto"

Declarações do treinador do FC Porto em reação ao empate, diante do Milan, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado em San Siro

O jogo: "Fizemos um jogo à altura do que são os pergaminhos do FC Porto. Tínhamos a lição bem estudada, percebendo que o adversário podia mudar um ou outro jogador e entra com uma equipa diferente da que defrontámos no Dragão. Mas acho que no geral tivemos muitíssimo bem. Entrámos bem no jogo, percebendo quem tínhamos de bloquear a parti de trás, não deixando que os médios pegassem no jogo, o Bennacer e o Tonali. O Brahim cria complicações nas costas da linha média. Tem qualiade as alas, estávamos precavidos para isso. Fizemos o golo, mais três ou quatro ocasiões. É verdade que o Milan rematou com perigo e o Diogo fez uma grande defesa."

Vitória moral: "Com esta disponibilidade física é normal baixar um pouquinho num ou outro momento, depois houve a bola na trave do Evanilson. O 2-0 já era merecido na primeira parte. Fomos incisivos a olhar para a baliza adversária. Infelizmente, não conseguimos ganhar. Um excelente jogo da nossa parte, mais um na Liga dos Campeões. Não estou contente, detesto estas vitórias morais, jogámos bem e depois levámos um ponto. Defrontámos uma equipa de enorme qualidade, com sete títulos europeus e quatro mundiais. Jogadores ao nível dos melhores do mundo. Há que dar mérito aos nossos jogadores. Parabéns a todos os que estiveram em estágio connosco, não só os que jogaram. Por falar em grupo, a partir do momento em que entrámos no avião é para pensar no Santa clara, para depois descansar um pouco e pensar nas provas internas. A seu tempo falaremos da Champions."