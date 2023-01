Conceição desvaloriza distância para o Benfica: "Se jogar mais sete ou oito jogos..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão ao ​​​​​​​Marítimo-FC Porto, partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin e que está marcada para quarta-feira, às 19h00.

Arranque da segunda volta: "Temos de ser em alguns momentos mais competentes do que fomos na primeira volta, para não perdermos tantos pontos. O bom disto é que vamos iniciar esta volta e podemos retificar coisas que não fizemos tão bem. Estamos em evolução, estamos sempre a ir buscar as situações em que não estivemos tão bem em determinados jogos para corrigir e para a equipa ser mais sólida e competente nesta segunda volta".

FC Porto pode ir a jogo a 11 pontos do Benfica: "Se o Benfica jogar mais sete ou oito jogos com certeza ainda será mais mais. Isso não pesa nada, o Benfica vai ficar à nossa frente mais dois jogos e temos de ganhar esses dois jogos para, no mínimo, manter esta distância. Não olhamos para a tabela, mas sim para o nosso jogo que é o mais importante".