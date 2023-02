Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Rio Ave (1-0)

Reação ao triunfo: "Sabia que ia ser complicado. Fui alertando durante a semana. Público foi muito importante. Fizemos o golo a acabar a primeira parte. Tivemos três ocasiões para fazer o 2-0 e podíamos ter sofrido o empate. É uma vitória justa, num jogo competitivo. Por tudo, sabíamos que ia ser um jogo deste grau de dificuldade. Corrigimos ao intervalo algumas situações. Fizemos uma segunda parte um bocadinho melhor. Valeu pelos três pontos e pela entrega. Há jogos assim. Temos tido muitas e boas exibições. Já estivemos melhor e perdemos pontos."

Desempenho do Rio Ave e o que estava a falhar no jogo: "Tentámos mudar o nosso momento sem bola, onde era importante os médios estarem paralelos. Mehdi começou atrás, depois ajustámos, metendo os dois na mesma linha. Rio Ave saiu mais à vontade, o que não é normal. Rio Ave apareceu num bloco médio-baixo. Faltou alguma agressividade ofensiva à minha equipa. Podíamos ter definido melhor."