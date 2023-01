Conceição destaca próximo adversário: "Das recém-promovidas da Europa é a melhor"

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Casa Pia, marcado para este sábado e referente à 15ª jornada da Liga Bwin.

Elogios para o Casa Pia, equipa sensação do campeonato: "O Casa Pia tem feito um excelente campeonato, a equipa surpresa, por assim dizer, porque normalmente todas as equipas que sobem da II divisão são competitivas. Nota-se que é verdadeiramente uma equipa. Olhamos para os números e vemos que é uma equipa que sofre poucos golos, menos um do que FC Porto e Benfica, o que é bem demonstrativo do trabalho que fazem. Das recém-promovidas da Europa é a melhor equipa, tive a curiosidade de ir ver isso. Será um dos jogos mais difíceis que vamos ter, mas temos de olhar para o jogo e perceber que são três pontos em disputa fundamentais para a nossa caminhada."

Este é um mês com muitos jogos: "Estamos habituados a isso, é o calendário que temos e as diferentes competições que estão aí é um bom sinal, o FC Porto tem de estar em todas as frentes. Esperemos que sejam sete jogos, incluindo a final da Taça da Liga, vamos trabalhar para que isso aconteça."