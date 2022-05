Conceição destaca papel da família: "Às vezes falamos com o silêncio"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à Sport TV.

Título: "É por estes momentos que nós trabalhamos de uma forma muito dedicada. A exigência diária, todos trabalham no Olival ao máximo e não fácil para as famílias e o meu obrigado para elas porque também é delas este campeonato. O nosso balneário é muito forte.

Taça de Portugal: "A partir de terça estamos a trabalhar numa semana onde temos um adversário que temos de respeitar ao máximo. Olhar para a desilusão deles e pensar que temos um título para conquistar numa competição que muito aprecio. Seria história conseguir duas dobradinhas em pouco tempo."

Esposa é que segura as pontas? Merece uma homenagem? "Presto-lhe sempre homenagens, de diferentes maneiras. Não sou nada fácil de aturar, é preciso alguém que tenha paciência e seja a rocha para conseguir manter o barco direito e que, com tantos filhos todos na mesma profissão a viverem todos em casa o futebol de forma apaixonada, é preciso alguém com essa paciência e solidez na personalidade para aguentar. São muitos anos juntos. Às vezes falamos com o silêncio. Foi um início de vida muito difícil mas que vale a pena, tenho filhos maravilhosos e uma família que me emociona. Sou de me emocionar perante as pessoas que amo, mas não de dar elogios baratos e eles merecem todos os elogios mais requintados, são eles os meus heróis."