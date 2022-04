Conceição destaca a exibição "quase perfeita" e atira: "Lembro-me de uma ocasião do Matheus Nunes"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Sporting (1-0)

Reação ao jogo e à vitória: "Fazia parte da estratégia ter a equipa num bloco médio/alto. Sofremos, no campeonato, com as saídas pelo Adán. Sporting saiu com algum perigo, na altura. Os jogadores interpretaram o plano na perfeição. Faltou-nos bola na primeira parte, conseguimos crescer na segunda. Lembro-me de uma ocasião do Matheus Nunes. Foi um jogo muito adulto da minha equipa. Houve um ajuste do nosso setor intermédio para contornar a largura do Sporting. Parabéns aos jogadores, que interpretaram quase na perfeição, porque não há exibições perfeitas."

Contributo de Toni Martínez: "Os jogadores são sempre o reflexo daquilo que se trabalha. O Toni, como outros Tonis que houve durante a época, está muito bem, trabalha no máximo e o estado de espírito é o melhor. Somos bons treinadores se os jogadores entrarem em campo e acreditarem naquilo que estão a fazer. Não foi só o Toni. Essa resposta é o reflexo do espírito que existe no nosso balneário."