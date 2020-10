Conceição descreve Grujic e analisa estado atual: "Não é tudo uma maravilha"

No lançamento do encontro com o Paços de Ferreira, Sérgio Conceição abordou as soluções que tem no plantel, condicionado pela questão do fair-play financeiro, bem como a recuperação de Nakajima e a aposta em Grujic.

Mais soluções de qualidade este ano: "A partir do meu primeiro ano, tivemos jogadores de muitíssima qualidade, que foram mais valias para o clube e estou aqui para isso, para potenciar jogadores ao máximo, para ganhar campeonatos, para entrar na Liga dos Campeões, para sermos uma solução nesse sentido para o clube... Agora não podemos dizer com o estado de coisas a nível geral, no nosso país e do FC Porto, que está há três anos sob a alçada do fair-play financeiro, o mercado, as soluções não é tudo uma maravilha. Fazemos os possíveis para dar à equipa o máximo de rendimento possível perante as mexidas."

Nakajima: "Temos vários departamentos a trabalhar connosco sobre o lado emocional do jogador. Temos depois uma equipa médica e departamento que ajuda os jogadores a recuperar da melhor forma. O jogador sente-se verdadeiramente integrado quando começa a jogar. A melhor vitamina para um jogador é jogar e sentirem parte do grupo."

Grujic: "É um médio que tem um impacto físico no jogo, é muito interessante. Apesar da sua estatura, altura, é capaz de jogar curto, jogar longo com facilidade. Há um outro aspeto que tem de melhorar: no entrosamento com os colegas, na ocupação de espaço, quando não temos a bola, nas compensações que têm de ser feitas dos dois ou dos três médios que estão no corredor central; quando temos bola o que é que eu quero dele... É preciso ele perceber se um dos médios que salta, o que é que ele tem de ter fazer. Precisa de tempo para perceber toda essa dinâmica. Agora a sua qualidade individual, por isso é que eu o indiquei já numa última fase de mercado. Tinha-o seguido no Hertha de Berlim durante dois anos e achei que tinha algo diferente do que tínhamos cá em casa. Está com uma vontade enorme de poder ajudar."

Terceiro lugar: "As vitórias são sempre obrigatórias mesmo que estivessemos em primeiro. Temos de ganhar para olhar para o segundo lugar e quando tivermos em segundo temos de ganhar para olhar para o primeiro lugar. Temos de ir atrás dessa perda de pontos que não estava na nossa ideia. No passado não podemos mexer, podemos tirar conclusões e melhorar. Conscientes da realidade, consciente de que não podíamos perder pontos, mas é futebol, é o jogo. Faltou-nos uma pontinha de sorte, mas não me quero agarrar a isso. É não cometer os mesmos erros, e temos de olhar para o jogo de amanhã como um final. Queremos estar até ao fim na luta pelo campeonato".