Conceição desconfiado com elogios: "Sinto-me mais confortável quando me assobiam"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vitória de Guimarães, marcado para este sábado (18h00) e referente à última jornada da Liga Bwin

Campeonato dos grandes: "Houve momentos que não foram tão positivos. Estamos à frente no campeonato dos grandes. Não fizemos tão bem as coisas contra equipas, teoricamente, mais acessíveis. Já falámos sobre isso."

Trabalho emocional para última jornada: "Esse trabalho emocional? Somos profissionais e sabemos que a vida de clubes, treinadores e jogares é assim. Temos dois títulos ganhos: Taça da Liga e a Supertaça. Depois, lutamos por mais dois, um depende de nós e outro não. Sempre disse que era até ao último segundo. Vamos jogar contra equipa bem organizada, que não precisa de muitas oportunidades. Tirando o top-4, é a equipa que tem menos golos sofridos. Se defendem um pouco mais baixo ou mais alto... isso é, para mim, o mais importante. É desta forma que pensamos. O ambiente foi igual. Estou tranquilo e confiante."

Elogios e críticas: "Faz parte da minha forma de estar: a minha equipa é pressionante, eu também. Sou muito incisivo, a equipa também. É no elogio em que eu fico mais desconfiado. Sinto-me mais confortável quando me assobiam, quando me criticam. O ganhar passa a ser um vício. Sinto-me normal a ganhar e muito mal a perder. É o meu estado de espírito. "

Opções ofensivas: "Trabalhámos para ganhar o jogo. Coloquei muita gente na frente porque precisava de ganhar. Gosto de equilíbrio. Gosto que a equipa marque, mas que não sofra. Um resultado de 6-4 quer dizer que alguma coisa não está bem. Vamos à procura de perfeccionismo. É entrar em contradição."

Duas voltas diferentes: "Se fôssemos tão consistentes na primeira volta como fomos na segunda, a classificação seria diferente."