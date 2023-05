Conceição descarta gestão: "Se fizermos não vamos à final, não tenho dúvidas"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao FC Porto-Famalicão, marcado para quinta-feira (20h30) e relativo à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, após a vitória dos dragões por 2-1 no primeiro jogo.

Esperava um FC Porto mais consistente nesta altura? "Obviamente que a procuramos, mas a todos os níveis, com resultados onde as pessoas possam vibrar, mas nem sempre é possivel. Aproximamo-nos do final do campeonato e é normal que os jogos ganhem uma dimensão diferente. Estando a ganhar 2-0 ou 2-1, é mais natural, com a conversa do véu, a vontade de estar em cima do marcador do que procurar a tranquilidade do jogo. É assim como estávamos frente ao Boavista, com o medo de perder. Mas numa fase diferente da época, a resposta é outra. Se me pergunta o que trabalhamos, o que queremos é, a partir do 2-1 ir para cima do 3-1, sempre foi a nossa postura aqui".

Assume fazer algum tipo de gestão? "Se quisermos gerir alguma coisa, as coisas dão para o torto, não passamos e não vamos à final. Não tenho dúvidas, pelo respeito que temos pelo Famalicão e pelos jogadores. Eu disse na antevisão da primeira mão que eles têm jogadores de qualidade e jogam bem organizados, São uma equipa interessante e não há gestão nenhuma, há que olhar para os jogadores de forma estratégica e vamos com aqueles que dão garantias".

Espera um Famalicão mais "kamikaze"? A postura do FC Porto também pode mudar por estar em vantagem? "Não sei, preparamos muito bem o nosso momento de pressão e o Famalicão esticou constantemente o jogo, raramente saiu a jogar. Não posso adivinhar, mas posso estar preparado para diferentes cenários. No final, o Famalicão jogou com dois pontas de lança, se calhar amanhã até pode jogar logo com dois de início. Se queremos fazer gestão do jogo, não o devemos fazer, seria mais nefasto do que ser uma equipa fiel a si própria, intensa e agressiva. Quando baixamos nessas características, sofremos".

