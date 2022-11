Conceição: "Descanso para Carmo? Também teria de meter folga de vez em quando..."

David Carmo foi titular no empate (1-1) em casa do Santa Clara

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, marcado para as 18h00 de sábado. Marcano foi titular contra o Atlético e deu boa resposta. Treinador não revelou se o espanhol será de novo aposta.

Críticas de José Mota após derrota com o Marítimo: "Faz parte do que é José Mota como treinador. Eu vi o jogo e vi a flash do José Mota e obviamente que eles amanhã... Para já, jogar contra o campeão nacional é sempre muito motivador e, depois, tendo um treinador com o Mota, vão tentar entrar no máximo das suas capacidades. A responsabilidade do jogo é nossa. Temos de estar atentos a estes pormenores, mas também de nos focar naquilo que somos como equipa."

Chip europeu e chip do campeonato: "Não é só um problema do FC Porto. Por essa Europa fora há vários exemplos de equipas na Liga dos Campeões que depois sofrem um pouco no campeonato. Há vários fatores. Cabe a nós, treinadores, dar a volta à situação. Temos um grupo de jogadores inteligentes, que estão em permanente evolução, e essa evolução a nível emocional é muito importante para um atleta de alta competição. A forma como eu falo convosco é a mesma como falo com o balneário. Há esse compromisso de fazer muito melhor do que fizemos num passado recente no campeonato, que é o nosso principal objetivo."

Marcano: "Descanso para David Carmo? Eu também teria de meter folga de vez em quando, também sou criticado. Mudanças vão existir com certeza, porque o Zaidu está fora. Vamos ver se haverá mais alguma. Este grupo está em evolução, mas existe gente experiente, que percebe que temos de dar outro tipo de resposta que não demos principalmente no último jogo do campeonato."

Pressão de chegar ao primeiro lugar: "A pressão faz parte do nosso trabalho e da nossa vida. Dou-me bem com ela. Para nós, todos os jogos são finais, se queremos ir à procura do primeiro lugar e temos de defender estes escudo que temos na camisola. Está mais difícil, mas também esteve noutros anos e conseguimos. Não temos margem de erro para facilitar."