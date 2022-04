Conceição deixa críticas a Hugo Miguel: "Os jogadores foram insultados em Braga"

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vizela, referente à 32ª jornada da Liga Bwin

Críticas a Hugo Miguel: "Vi árbitros a responder a jogadores, mas a insultar? A chamarem enganador ao Taremi. Em Braga, Hugo Miguel disse para o Francisco Conceição: 'Este ano não cais?'. Quando o engenheiro [Luís Gonçalves] levou cartão vermelho, disse: 'Agora mete providência cautelar'. Não tem a ver com honestidade intelectual, que eu não conheço. Teve azar com o FC Porto. Não fui expulso e não levei amarelo, sequer. Se tivesse sido mal-educado ou lhe faltasse ao respeito, na hora ele expulsava-me. Já estou habituado, por parte de bonzinhos e companhia limitada. Olho para o relatório e não há como contrariar. Estão numa redoma. E viu-se isso na situação do Pepe. Não há nenhuma imagem do Pepe. Foi a palavra do Pepe contra o relatório do árbitro. É aceite e é o que prevalece. Quem é que defende os jogadores? Os jogadores foram insultados em Braga. Quem é que defende os jogadores? Espero que o presidente do Sindicato dos Jogadores possa ver e perceber que os jogadores foram insultados em Braga. Ninguém fala disso. Fala-se do Sérgio Conceição e do Luís Gonçalves. Isso é que é importante. Também é importante e há situações em que exagerámos. Contra tudo isso, vamos fazer tudo para ganhar. Volto a referir: para ganhar!".

Elogio ao Vizela: "O Álvaro [Pacheco] tem feito um trabalho muito interessante, que já não é de agora. Percebemos qual é a dinâmica do Vizela e a qualidade que tem."