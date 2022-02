Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao clássico com o Sporting, da 22.ª jornada da Liga Bwin, agendado para a próxima sexta-feira

Análise ao Sporting: "É fácil perceber como o Sporting se comporta com e sem bola, mas se não formos competentes a anular a dinâmica ofensiva, é sempre uma equipa muito sólida. Somos extremamente fortes a marcar golos e o Sporting trabalha bem defensivamente. Pode parecer que o adversário chega muitas vezes ao último terço, mas eles agrupam bem com uma linha de cinco jogadores. Fica difícil de penetrar. Se não formos inteligentes, abdicando dos nossos princípios, podemos ter dificuldades."

Eventual mudança de sistema: "Não é a jogar com dois ou três que se é eficaz em termos defensivos. Pode ser-se eficaz pressionando mais alto ou ser mais expectante numa zona intermédia. Depende da estratégia. Não devemos abdicar da nossa forma de jogar e não vamos fazê-lo. Os avançados têm um papel importante na organização defensiva e estamos mais próximos de fazer golos e de "matar" o jogo. Depende do que se quer e quando. Há que olhar para alguns ajustes e nuances com e sem bola."

Identidade equivalente entre equipas: "Vi um Sporting extremamente agressivo no Estádio da Luz, com muita vontade de ganhar, a repor bolas rapidamente. Acredito que será assim novamente. São jogos competitivos, entre grandes equipas. O Sporting e nós temos essa forma de atuar."