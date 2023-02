Conceição deixa apelo antes do Rio Ave: "Lembro-me de uma ou outra assobiadela..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Rio ave, da ronda 21 e marcado para as 20h30 de sábado.

Rio Ave: "É mais um adversário que temos de olhar com respeito, mais um adversário difícil da nossa Liga e que vem num contexto difícil, porque temos muitas baixas e menos opções."

Possível mudança de sistema perante as baixas: "Isso faz parte da estratégia para o jogo. Depois, se mudamos e metemos algumas variantes na nossa dinâmica quando temos a bola ou não, depende um bocadinho dos jogadores que temos à disposição, olhando também para o que é o o adversário e, depois, definir o que é temos de pensar muito na nossa equipa."

Muitos jogadores de fora e um apelo: "Sim, estão oito jogadores fora. Não tendo gente para completar o banco, peço que o 12.º jogador, neste caso o 19.º e 20.º, seja o público, porque, se há jogos em que vamos precisar do apoio, é este. Apelo que faço a todos os sócios, simpatizantes, adeptos, pessoas que gostam da cor azul e branca e que tem como emblema um dragão, que apareçam para nos apoiar. Para nos apoiar. Com certeza vamos ter momentos difíceis no jogo e precisamos desse apoio. Estou a lembrar-me de uma ou outra assobiadela contra o Vizela, depois de termos ganho a Taça da Liga e alguns jogadores de fora após um jogo difícil que fizemos na Madeira. O que é absolutamente normal, porque temos adeptos exigentes, apaixonados, que querem ver sempre a equipa a cilindrar os adversários, mas nem sempre é possível. Essa compreensão e perceção do momento é importante. Daí o apelo a todos os adeptos para que amanhã nos possam apoiar do início ao fim."

O que fez para evitar novo desaire com o Rio Ave: "Trabalhei. [risos] Eu e os jogadores que tenho à disposição, para perceber o que correu mal em Vila do Conde. Ainda esta semana tive oportunidade de falar desse jogo, que, para mim, foi a pior primeira parte que tive desde que sou treinador de uma equipa. Por isso, também não é muito difícil fazer um bocadinho melhor. Mas será preciso fazer muito mais para ganhar o jogo, perante uma equipa que tem boas individualidades, que ganhou o último jogo e esta moralmente bem. Ao falar desta forma, mostro o respeito que temos pelo Rio Ave, sabendo que temos a responsabilidade de nos assumirmos como favoritos e queremos muito ganhar estes três pontos."