Conceição deixa alerta: "Em Portugal estamos a sofrer e a facilitar um pouco"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro com o Sporting, das meias-finais da Taça da Liga. Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson estão infetados com covid-19 e são baixas.

Covid-19: "É um problema não só do futebol, é um problema geral. Em Portugal estamos a sofrer e a facilitar um pouco. Os jogadores são profissionais, mas pelo país em si as estatísticas não são nada boas. Temos de ter essa consciência. Não devemos olhar para este problema e minorizá-lo. Todos os cuidados são poucos para nos protegermos e também aos outros. Estamos a facilitar alguma coisa nesse sentido. Temos mais três jogadores infetados e ficarão fora do jogo. Gostaria de ter todos, mas vamos com o que estão. Dentro do que é o nosso dia a dia estamos tranquilos relativamente à covid-19. Aos jogadores passamos uma mensagem de grande responsabilização nas suas vivências fora do seu espaço profissional. Mesmo com todos os cuidados, os jogadores acabam por se infetar."

Confiança: "Se não estiver confiante, não estou aqui a fazer nada. Temos de estar confiantes no trabalho que fazemos."

Ausências: "Os jogos são todos diferentes, as estratégias e adversários também. Não é fácil preparar um jogo assim. No final do último jogo disse que estava dependente da zaragatoa e é isso mesmo. Pensamos em algo, definimos e depois na véspera ficamos sem alguns jogadores. Há menos tempo para trabalhar e preparar, mas o conhecimento dos jogadores já é grande. Gostaria sem dúvida nenhuma de ter mais tempo, mas percebemos que o calendário é muito apertado. Estamos em todas as competições. O tempo também não tem facilitado e ontem foi adiado mais um jogo (V. Guimarães-Farense). Isso é difícil para os jogadores. Dou como exemplo o campo do Nacional que era extremamente pesado. São vários elementos que são muito importantes. Temos o jogo de amanhã, estamos limitados em termos de jogadores, mas vamos para a frente com os que temos. Encaramos o jogo para ganhar."

Sporting: "É o líder do campeonato, é uma equipa com muita juventude e ambição. Percebe-se bem a ideia de jogo que tem, é fácil de interpretar a forma como joga, mas difícil de contrariar se não estivermos bem. Estamos preparados para o jogo, apesar de todas as condicionantes."