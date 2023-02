Sérgio Conceição: "Acho sempre que as pessoas têm algo mais a dar..."

Declarações do treinador do FC Porto ao magazine da UEFA, antes da partida com o Inter de Milão, marcada para esta quarta-feira (20h00), e referente à primeira mão dos oitavos da Champions

Sérgio Conceição falou à UEFA antes do confronto europeu com o Inter de Milão, marcado para esta quarta-feira e referente aos oitavos da Liga dos Campeões. O atual técnico do FC Porto puxou a fita atrás e recordou a vitória dos azuis e brancos em Milão, em 1996, onde foi titular.

"Recordo-me de uma felicidade muito grande, desde logo a motivação de defrontar uma das melhores equipas do Mundo, depois jogar na maior prova de clubes do Mundo, foi extraordinário. No início existe sempre um nervosismo normal, a adrenalina, em todos os jogadores, é norma, e defrontar provavelmente o melhor lateral esquerdo de sempre, o Maldini. Foi um jogo cheio a todos os níveis perante uma equipa com estrelas das melhores do Mundo, foi uma grandíssima vitória", explicou.

Admitindo que lida mal com as derrotas, o técnico dos portistas explicou a paixão que tem ao desempenhar a sua profissão.

"Vivo muito mal com a derrotas e vivo muito pouco as vitórias, primeiro comigo próprio, acho sempre que as pessoas têm algo mais a dar, muitas vezes não são devidamente picadas para que isso aconteça. Mas sinto todos os momentos da equipa e sempre que fazemos golo é que se fosse eu a marcar, ou um elemento da equipa técnica, vivo de forma muito apaixonada todos os momento de jogo, de treino, o meu dia a dia no clube", concluiu.

"Quando chega à hora do jogo esqueço completamente de onde venho, qual o meu passado. É foco total na tarefa para o jogo, eu como treinador e os jogadores como jogadores, para conseguir o êxito independentemente do adversário", acrescentou.