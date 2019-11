Conceição critica decisão do árbitro e aborda ausência de Nakajima

Sérgio Conceição fez a análise ao jogo frente ao Young Boys, que terminou com a vitória do FC Porto por 2-1.

Aboubakar: "O Aboubakar faz parte da equipa e a equipa é que vestiu a pele de herói. Vemos a equipa como um todo. É um jogador que todos conhecemos e sabemos que, quando está bem, pode ajudar muito. Não foi por nada que foi o primeiro avançado a entrar frente ao V. Setúbal. Já tinha na cabeça que podia utilizá-lo neste jogo. Era importante ter jogadores de peso, com experiência, porque o jogo pedia essas características. É um jogador importante como todos os avançados que temos. E o que eu quero dos avançados é compromisso total e vontade de cumprir o que é pedido.

Nakajima: "Teve uma virose, estava num estado febril e não pôde acompanhar a equipa. Mas estará apto para o jogo com o Paços de Ferreira."

Arbitragem: "Não percebo porque é que o Vítor Bruno foi expulso. A explicação do árbitro foi que o fez para acalmar a confusão e a ebulição que se vivia no estádio. Ele não falou com o árbitro, não falou com adversários... estava a dar indicações numa situação de bola parada, que é a sua função, e só por estar fora da área técnica foi expulso. As regras são para se cumprir e ele devia ter visto o amarelo, não o vermelho. Tirou-nos um treinador, que é sempre importante estar no banco. Acho injusto o vermelho. E além disso há dois penáltis claros que faltou assinalar."

Ajuste no meio-campo: "Foi importante esse ajusto. Queríamos ter mais criatividade no corredor central. Decidi fixar o Otávio mais junto do Danilo e isso permitiu ao Luis Díaz entrar para o corredor e termos mais criativos juntos do avançados."