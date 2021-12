Conceição: "Criou-se um ambiente nesta semana que não era fácil"

Declarações do treinador do FC Porto na entrevista rápida da SportTV, após o triunfo por 3-1 frente ao Benfica, para a ronda 16 do campeonato.

Regresso ao banco: "Regressei ao banco, mas sempre estive rodeado de pessoas competentes para estar no banco, para lidarem com os jogos da melhor forma, como se verificou com o Vítor Bruno. Somos um e trabalhamos em conjunto".

Benfica diferente: "Criou-se um ambiente nesta semana que não era fácil. Trabalhar em cima de um jogo de grande qualidade como foi o da Taça de Portugal e preparar este com muitos pontos de interrogação que tínhamos que meter sobre a equipa adversária... Quando um treinador sai, os jogadores unem-se, juntam-se, tentando virar o momento negativo. Não sabíamos o que iria fazer o Veríssimo, se ia manter a mesma estrutura do Benfica ou se mudaria. Era um jogo difícil e vi os adeptos com muito entusiasmo. Criou-se uma expectativa muito grande sobre este jogo e sobre o momento negativo do Benfica. E nestas alturas as equipas vão sempre para patamares cimeiros em termos de dedicação ao jogo. Olhámos muito para nós, mantendo ao máximo aquilo que foi bem feito no último jogo, daí que os nossos homens do meio-campo foram exatamente os mesmos. Tivemos o Pepê sobre a esquerda, criando uma dinâmica diferente".

Do jogo anterior, perdeu Ivanilson e Luis Díaz. Fábio Vieira e Pepê fizeram golos. "Falo muito do grupo e até pode parecer forçado ou que é só para dar moral a quem joga. Trata-se de um grupo competitivo, com uma dedicação diária ao trabalho. Hoje tivemos dois jogadores que habitualmente não são titulares e deram a resposta que deram. Isso deixa-me muito feliz. Foram aquilo que são os outros que não jogam tanto e que estão à espera de uma oportunidade. Não jogaram dois jogadores importantes, jogaram outros que deram uma excelente resposta".