Conceição: "Corona não é tão exuberante como foi noutros tempos..."

Treinador do FC Porto, em conferência de antevisão ao jogo da terceira eliminatória da Taça, considerou que o jogador mexicano continua abaixo do nível já demonstrado por falta de descanso

Rendimento de Corona: "Acho que não me fica bem comentar as palavras dum colega de trabalho [selecionador mexicano]. Sobre o momento do Corona, não é tão exuberante como foi noutros tempos. Tem que ver com vários fatores. Chegou tarde, teve pouco tempo de férias, por isso é que não tem jogado tanto. Tem aproveitado para descansar para entrar bem depois nos jogos. Nunca olhei para os contratos dos jogadores, mas sim para o rendimento diário deles."

Variação de jogadores no sistema: "Não será seguramente por jogarem numa posição diferente que vão deixar de cometer erros. O erro faz parte daquilo que é o jogo. Não sou muito adepto de, para um jogo, mudar o comportamento da equipa, as posições. Quando um jogador joga fora da posição habitual, há um trabalho feito durante semanas. O João Mário fê-lo. Tudo isso é trabalhado. Há nuances e estratégias que podem ser mudadas, em função da ocupação do espaço ou da posse de bola. Só não será mudada a base da equipa no seu sistema habitual."