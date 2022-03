Cinco internacionais de regresso no FC Porto e "reforços" da equipa B

Plantel prepara o encontro da ronda 28 do campeonato com o Santa Clara.

O FC Porto continuou esta quarta-feira a preparar a receção ao Santa Clara, da ronda 28 do campeonato, com o regresso de cinco jogadores que estiveram ao serviço das seleções, embora Taremi tenha sido dispensado do encontro com o Líbano.

Além do iraniano, Diogo Costa, Pepe, Vitinha e Otávio, que ajudaram a seleção portuguesa a qualificar-se para o Mundial, marcaram presença nos trabalhos realizados no Olival.

"Eustáquio (Canadá) continua ausente, ao serviço da seleção. João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia) e Matheus Uribe (Colômbia) encontram-se em trânsito, de regresso à cidade Invicta", informou o clube azul e branco no site oficial.

Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Pepê (treino condicionado) continuam a fazer parte do boletim clínico. Já ​​​​​Tomás Esteves, João Mendes, João Marcelo, Mor Ndiaye, Samba Koné e Danny Namaso, da equipa B, foram chamados por Sérgio Conceição.

O jogo com o Santa Clara tem início às 20h15 de segunda-feira.