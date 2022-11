Conceição confirma regresso de Pepe: "Está pronto para dar o contributo"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Boavista, marcado para as 20h30 de sábado.

Boavista: "O momento de forma das equipas, quando se entra num dérbi deste género, tudo é ultrapassado, entra-se e foca-se naquilo que é mais importante. Nós como clube grande temos sempre essa pressão e essa motivação e andamos sempre à procura dela. Estar no fio da navalha, como eu estou no banco e como quero que os jogadores estejam no campo, normalmente há essa imagem do FC Porto intenso, agressivo no jogo, sempre à procura da baliza contrária, sendo muito organizado no seu processo defensivo. Queremos estar assim de forma permanente. Quando jogam contra nós, e nós temos dados estatísticos que o comprovam. No jogo com o Mafra, o Mafra foi mais intenso e correu mais quilómetros do que normalmente faz na Liga. Isto é representativo de que quando as equipas jogam contra o FC Porto as equipas tendem a dar mais um bocadinho do que normalmente dão. Há exceções, obviamente. Estamos a contar com um jogo difícil, onde o adversário vai estar no seu máximo em termos motivacionais. Uma equipa que tem um treinador experiente, que conhece bem aquela casa, que consegue dar essa tal alma, esse estado de espírito neste tipo de jogos. Esperamos um jogo de dificuldade máxima, mas nós, FC Porto, se queremos ambicionar algo que nós temos, que é o escudo de campeão nacional, temos de ir ao Estádio do Bessa com respeito pelo adversário mas com pensamento só e exclusivamente nos três pontos."

Pepe: "Está a treinar normal, está fora há algum tempo, é verdade, está esta fase final e pronto para dar o seu contributo à equipa."

As competições não param totalmente com o Mundial'2022. Trabalho será diferente? Chamada de mais jogadores da equipa B? "Com certeza, é exatamente isso. Há um planeamento que nós fazemos, além da comunicação que temos com os nossos atletas nas diferentes seleções. Mas tem de haver obviamente um planeamento diferente dentro daquilo que é o trabalho diário. Estamos sempre atentos e também com essa comunicação com o Folha. Para nós é normal, porque normalmente fazemos um trabalho conjunto. Em temos de competição, claramente que sim [é diferente]. Não estamos habituados a que o campeonato pare tanto tempo para se jogar uma prova tão importante, desta forma. É uma incógnita, não sabemos quando os nossos vão chegar, não sabemos se poderá haver uma ou outra lesão que possa condicionar para o resto da época. Dentro do planeamento, é o planeamento que procuramos ter, dentro do possível, dentro de algo que não é habitual num ano futebolístico."