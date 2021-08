Conceição comenta titularidade de Manafá e volta a falar sobre o mercado

Treinador do FC Porto vinca que a duração da janela de transferências dá origem a "alguma intranquilidade".

Sobre Manafá e o mercado: "O Manafá faz a posição [de lateral-esquerdo] como outros jogadores podem fazer, mas não é a sua posição. Temos o Zaidu e estamos, com o plantel que temos, à procura desse equilíbrio para podermos resolver a situação de forma interna. São todos problemas a partir do momento em que o mercado está aberto. Há sempre esta instabilidade nos jogadores, não é bom para ninguém. É demasiado tempo com o mercado aberto já em competição. Nota-se alguma intranqulidade."

Sobre a saída de Marega e o momento de Toni Martínez: "O Marega tem o seu trajeto, não vamos constantemente falar nele. Temos outros jogadores de excelente valia, que me dão total segurança."