Conceição comenta momento de forma de João Mário: "Estamos bem servidos na posição"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao encontro da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga no reduto do Chaves (quinta-feira, 19h00).

Os jogadores que voltaram do Mundial estão nas melhores condições para competir, depois do que fizeram no Catar? "A competição não faz mal a ninguém, a forma como se trabalha e recupera hoje é completamente diferente. Pode influenciar depois de o tempo de viagem e a utilização um de outro a opção para amanhã, mas a partir daqui estamos todos em pé de igualdade."

Haverá muitas diferenças relativamente ao primeiro jogo para o campeonato? "Em casa tendem a dar um bocadinho mais, treinei clubes como o Chaves, em casa galvanizam-se mais por tendência. Por vezes, os clubes como o FC Porto têm algum dissabores porque essa vontade de estar no jogo equilibra ter jogadores tecnicamente mais evoluídos. Melhor só no plano teórico. Espero um jogo muito difícil e não é tanga. Precisamos de estar no nosso melhor."

Com o Mafra terá sido a pior primeira parte da época, é difícil motivar os jogadores? "Temos algumas estratégias. Aquilo que nos diz o treino, é nisso que nos baseamos. O Mafra empatou com o Vizela e olhamos para um grande equilíbrio, pouca diferença entre equipas da primeira e da segunda liga. Preparámos o jogo, sentimos o grupo motivado e depois no jogo as coisas não saem, por algum demérito nosso também, mas o Mafra fez um grande jogo. Se ganharmos ao Chaves ficamos a depender de nós, temos de estar ao nosso melhor para vencer."

Há algum problema com o João Mário? Não tem estado ao melhor nível... "Não, são momentos de forma que os jogadores atravessam, o João já fez coisas boas no passado, estamos bem servidos na posição."