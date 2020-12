Sérgio comenta garantia de Pinto da Costa a O JOGO: "Não vou fugir ao que tenho dito"

Treinador do FC Porto comenta as declarações de Pinto da Costa a O JOGO.

Sobre o Vitória: "O Vitória sempre teve equipas fortes e competitivas. Eu acho que neste momento voltaram àquilo que é a sua normalidade, que é ter resultados positivos, aproximarem-se dos clubes que, historicamente, lutam pelo título. Não começou muito bem, mas se olharmos para os números dizem-nos que têm a defesa menos batida, vem de três vitórias, está nessa fase boa, ascendente. Jogar em casa do Vitória será sempre difícil".

Vitória perdeu jogos com Sporting e Braga: "Eu acho que foram em períodos que o Vitória não estava tão bem e nesses jogos não foi tão competente como tem sido neste passado recente. Depois, temos de olhar para o que é a história de cada jogo. Penso que será difícil, o Vitória é uma equipa com muita qualidade e talento, o João Henriques organiza bem as suas equipas. Juntando isso à qualidade individual que existe, só pode dar bom resultado. Tirando a derrota com o Santa Clara na Taça, o Vitória tem demonstrado ser uma excelente equipa. Será difícil, como são todos no campeonato. Não há jogos fáceis".

Pinto da Costa diz que o mercado não vai mexer com o "núcleo" do FC Porto: "Sinceramente, ainda não li a entrevista, vi para aqui cedo e tinha o treino para preparar. Eu não vou fugir ao que tenho dito nem vai ser diferente, continuo a dizer que o mercado fica ali à porta. Não tenho de comentar as afirmações do presidente, tenho é de lhe dar os parabéns por mais um aniversário. O meu desejo e dos jogadores é vê-lo à frente do clube por muitos anos com muita saúde, com muitos momentos felizes e conquistas. O resto... De mercado não falo, se joga melhor ou não, o importante no fundo são os resultados, que só se conseguem com boas prestações. Não é jogando sempre mal que se conquistam sempre vitórias e títulos".