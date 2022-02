Conceição comenta elogios ao FC Porto e fala de Fernando: "Podia metê-lo a guarda-redes..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao clássico com o Sporting, marcado para as 20h15 de sexta-feira. Joga-se no Estádio do Dragão e é referente à 22.ª jornada da Liga Bwin.

Elogios recentes ao FC Porto [Arrigo Sacchi, por exemplo]: "Isso são opiniões. Não quero esconder o que temos feito, porque temos feito um trajeto bom. Estamos em primeiro. Não é excelente, porque, caso contrário, tínhamos ganho todos e empatámos dois. Mas é bom. Agora, já disse várias vezes que a quantidade de vitórias que consigamos amealhar para que no fim se festeje o título é mais importante. Depois, se é uma a mais ou a menos, temos é de ter mais pontos do que o adversário. É essencial. Depois, obviamente que eu, em nome do grupo de trabalho, fico contente por ouvir elogios, nomeadamente de pessoas tão importantes no futebol e que já ganharam tanto. Agora, isso soa-me a mais responsabilidades. Mas já sabem como funciono. Não me deixo levar por esse tipo de elogios, porque o momento mais importante é o de amanhã. Num momento ou outro tudo pode mudar e vocês sabem que eu digo que é um recomeçar constante e que tudo muda num momento ou outro. Não me deixo levar. Não fico extraordinariamente contente por ouvir esses elogios. Aliás, dão-me mais responsabilidade, metem-me os pés no chão para que diga que temos de continuar, porque gosto de ouvir esses elogios no final, com títulos. Se não, a meio não vale de nada."

Conta com Fernando Andrade para esta época? "É um jogador com o qual contamos, sim, está no plantel. É um jogador que esteve muito tempo parado, que está na fase final da sua recuperação, está já a treinar com a equipa e o que espero do Fernando [Andrade] é que seja igual a si próprio, porque é uma pessoa extremamente humilde, um trabalhador incrível, posso até metê-lo a guarda-redes que vai dar o melhor de certeza absoluta, porque tem esse espírito. Daí eu contar com o Fernando também, porque ele teve um problema quando foi para a equipa na Arábia, fez a recuperação aqui, é um jogador que o grupo também gosta muito... Mas não é por isso, porque não faço favores a ninguém. É por esse espírito e pela qualidade do jogador. Por isso, o Fernando faz parte do grupo e conto com ele."