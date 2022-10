Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão (terça-feira, 20h00), referente à terceira jornada da Liga dos Campeões.

Uribe e Otávio estão disponíveis? "Vamos treinar à tarde, não sabemos ainda sobre o Uribe. O Otávio vi-o com dificuldades físicas. A qualidade é conhecida, mas esteve parado. Vamos ver o que se vai passar amanhã."

Rodrigo Conceição espreita estreia na Champions? "O Rodrigo está a ter o percurso de outros jovens. Se se estrear, será o quinto. Não é que esta competição seja ideal para estrear jovens, mas não é por aí. É mais um jovem que veio da equipa B e que poderá ter tempo na Champions, pelo mérito. A evolução tem sido interessante."

Leverkusen é um dos jogos mais importantes da época? "No final da época é que podemos dizer quais são os jogos mais importantes. Amanhã, será decisivo, mas para a época é prematuro. Os três pontos de amanhã são decisivos. Vamos lutar pela passagem e o jogo de amanhã é fundamental. Há muitos treinos pela frente e muitos jogos. No final, as contas serão feitas."