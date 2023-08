Jovem guarda-redes, Alan Varela e três ausências no treino do FC Porto

Dragões preparam encontro com o Farense.

O FC Porto realizou esta quinta-feira mais um treino tendo em vista o encontro com o Farense, da segunda jornada do campeonato. Alan Varela, médio ex-Boca Juniors, já está ordens de Conceição, ao contrário de Romário Baró, Evanilson e Gabriel Veron, que continuam com problemas físicos e, por isso, em tratamento.

Destaque para a presença na sessão de Gonçalo Ribeiro, jovem guardião de 17 anos que recentemente defendeu a baliza de Portugal no Europeu de sub-19.

O encontro com os algarvios tem início marcado para as 18h00 de domingo, no Estádio do Dragão.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 17H30