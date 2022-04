Conceição: "Clássico mais incendiado? Estou sempre cheio de chama, por natureza"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Apito inicial marcado para as 20h15 de quinta-feira.

Clássico fica mais incendiado pelos acontecimentos recentes? "Por natureza, estou sempre cheio de chama. Incendiado por natureza. Os meus jogadores também. Uma equipa intensa, com pelo na venta, que luta muito nos duelos. Amanhã não vai fugir à regra, faz parte das nossas características. O nosso comportamento normalmente é assim, espero que seja amanhã, é o que eu espero de uma equipa de futebol."

Estado de espírito do grupo: "Preparámos o jogo naquilo que é o que se passa dentro do campo, os elementos que pertencem à ficha de jogo, jogadores, treinadores também, porque durante a partida vamos mexendo. Isso é que me importa. O estado de espírito é normal, o habitual de quem vai disputar uma meia-final, um clássico que pode dar acesso a uma final. As características [da equipa] já conhecem. Normalmente a minha equipa corre mais, ganha mais duelos, tem mais posse de bola, cria mais oportunidades. Espero que o faça amanhã, num jogo importante."