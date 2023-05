Conceição: "Claro que queríamos ganhar por três ou quatro golos..."

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para as 20h30 de quinta-feira.

Triunfo por 2-1 na primeira mão, em Famalicão: "Não temos de pensar no jogo que passou, temos um jogo e temos de o ganhar. É bem demonstrativo do respeito que tenho pelo Famalicão, por aquilo que tem feito. Ainda agora em Alvalade mudou oito jogadores em relação ao que foi a equipa que jogou contra nós, manteve só o guarda-redes, o Ricceli e o Colombatto, e continuou com qualidade no seu jogo, fez uma partida extremamente interessante e espera-nos um jogo extremamente difícil mais uma vez. É uma meia-final e onde se percebe que o adversário, no seu discurso, o João Pedro Sousa disse que o jogo mais importante seria o do Jamor, mas para nós o jogo mais importante é o de amanhã para permitir estar no Jamor e então será o mais importante porque é o último da época, se conseguirmos lá chegar."

Desgaste causa preocupação? "Sim, em relação ao João Mário, que está fora. Os outros estão disponíveis, não tenho preocupação absolutamente nenhuma. Aliás, seria estranho da minha parte achar que neste momento as questões físicas são importantes, quando ao longo da época tivemos várias vezes seis ou sete jogadores de fora. E neste momento só está o João Mário, e o Marcano que foi expulso entretanto. O jogo também é ao quarto dia, como vocês sabem, crítico é quando os jogos se realizam em 72 horas ou menos do que isso. Não é o caso, toda a gente está motivada, percebemos que é o jogo que nos pode permitir estarmos mais numa final de uma competição que é a segunda em termos de importância no panorama nacional. Estamos focadíssimos."

Triunfos recentes pela margem mínima: "Vamos à procura de uma constante evolução individual e coletiva. Olhamos para isso e encontramos várias explicações. Eu tenho a minha, já partilhei com os jogadores, em conjunto tentamos encontrar soluções dentro daquilo que é bom. Quer se queira, quer não, por 1-0 ou 2-1 temos ganho. Isso é o mais importante. Se me disser que quero ganhar todos os jogos por 3 ou 4 a zero, é verdade, mas não é possível, as equipas têm qualidade e capacidade, englobando equipas técnicas e estruturas, porque hoje trabalha-se bem em todo o lado. Os jogos têm a sua vida. Às vezes pensamos que os jogos mais complicados podem ter um resultado muito equilibrado e muitas vezes não é, e noutros teoricamente podem ser mais acessíveis e acabam por não ser. Importante é no final somarmos os três pontos e, neste caso, a qualificação."