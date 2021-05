Conceição chegou sempre aos 100 golos no comando técnico do FC Porto

João Mário fez o centésimo golo da época do FC Porto, fasquia que nunca deixou de ser ultrapassada com o atual treinador

O remate cruzado de João Mário ao Farense, após uma assistência de... Marchesín, não só permitiu ao FC Porto completar a "manita" - na altura deu o 5-0 - como atingir os 100 golos esta temporada. E isso acontece pela quarta vez consecutiva, ou seja, em todos os anos de Sérgio Conceição no banco técnico. Na última década, sem o treinador, só uma vez tinha acontecido, com Julen Lopetegui. E desde que a Taça da Liga foi criada - base para a recolha estatística -, ou seja, a partir do momento em que os portistas tiveram, no mínimo, quatro competições para disputar, só por mais duas vezes é que a equipa ultrapassou a fasquia da centena de golos.

Ainda assim, para já, esta é a única vez de Conceição em que a média de golos está abaixo dos 2 por jogo. Com mais duas jornadas para disputar no campeonato, o FC Porto tem o objetivo principal de garantir o acesso direto à Liga dos Campeões - o que pode ficar decidido já na visita a Vila do Conde, no sábado - e o desafio extra de subir um pouco a média de golos. As contas são simples: para chegar ao fim com pelo menos dois por jogo, terá de marcar seis entre os encontros com o Rio Ave e o Belenenses.

A verdade é que, como se pode ver ao lado, os números têm vindo a diminuir desde a primeira época de Sérgio Conceição. Contudo, é justo dizer que com o atual treinador a equipa começou a produzir muito mais. Basta ver que nas duas épocas anteriores não chegou aos 100 golos e muito menos aos dois de média por partida. Curiosamente, o melhor registo de Sérgio foi em 18/19, época em que o FC Porto nem sequer foi campeão, tendo conquistado apenas a Supertaça.

O recorde ao nível da produção ofensiva nos últimos 14 anos, sem surpresa, foi estabelecido por Villas-Boas, na época em que os dragões ganhara tudo, inclusive a Liga Europa. Foram uns impressionantes 145 golos, a uma média de 2,5 por encontro. Só Falcao e Hulk foram responsáveis por uns incríveis 74 tentos.

Média: 2,13

Somando as quatro temporadas em que Sérgio Conceição é treinador do FC Porto, a média de golos da equipa está nos 2,13. São 462 remates certeiros em 216 jogos. Olhando apenas para o campeonato, apenas em 2018/19, com o Benfica campeão, é que os portistas não terminaram com o ataque mais concretizador. Esta época lideram esse ranking com mais cinco golos do que o Benfica e mais dez do que novo campeão, Sporting

Um português entre os goleadores do treinador

Somando as quatro épocas de Conceição, o FC Porto já marcou 462 golos e há quatro jogadores que se destacam na produção ofensiva, sendo os únicos que ultrapassaram as três dezenas de golos. Marega lidera com 71, mas dificilmente irá aumentar o pecúlio, Soares saiu com 52 e Aboubakar com 32. Sérgio Oliveira tem dois jogos para subir dos 30 atuais.