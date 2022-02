Sérgio Conceição atinge marca redonda e inédita no Estádio do Dragão

Sérgio Conceição no decorrer do jogo com a Lázio

É o primeiro treinador da história a atingir as 100 vitórias no Estádio do Dragão.

À segunda foi de vez. O empate no clássico com o Sporting adiou por alguns dias, mas Sérgio Conceição atingiu na noite desta quinta-feira as 100 vitórias pelo FC Porto no Estádio do Dragão.

É o primeiro treinador da história a consegui-lo e o clube não deixou passar o feito, deixando uma mensagem nos ecrãs gigantes logo depois da habitual roda.

Conceição só precisou de 122 encontros para atingir a centena de triunfos, contabilizando ainda 10 empates e 12 derrotas.