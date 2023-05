Treinador do FC Porto questionado sobre o timing do apito final no dérbi do passado domingo, que os dragões venceram por 1-0.

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Famalicão e foi questionado sobre o final da partida com o Boavista, realizada no domingo passado. O árbitro Rui Costa deu o apito final quando a formação axadrezada atacava, o que originou críticas por parte dos jogadores do Bessa em pleno relvado.

"Houve coisas muito mais importantes e graves nesta jornada. Isso nem merece comentários", atirou o treinador.

O encontro entre FC Porto e Famalicão, no Dragão, tem início às 20h30 de quinta-feira. Os dragões venceram por 2-1 na primeira mão.