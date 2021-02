Sérgio Conceição após o Belenenses-FC Porto: "Fomos enganados, hoje fomos roubados aqui"

Treinador do FC Porto comentou empate no Estádio do Jamor (0-0) e o lance que tirou Nanu do jogo. Sérgio Conceição criticou a arbitragem, recordando a polémica de Fábio Veríssimo no Boavista-Sporting, assumindo depois desse jogo ter errado ao mostrar um cartão amarelo a Palhinha.

Relvado: "Não é só esse lance [do Nanu]. Há coisas que não compreendo no futebol português, não compreendo jogarmos num relvado assim. Depois dizem que é para as duas equipas. É para as duas equipas, é verdade, mas para a que tem de assumir o jogo, de ir à procura do resultado, é mais difícil. Tem de ter 70 ou 80 por cento de posse de bola, tem de criar ocasiões, é mais fácil defender do que atacar, não é igual para as duas equipas, como dizem. Não sei como marcam os jogos em relvados com esta qualidade. Há mais possibilidade de haver lesões, incrível."

Arbitragem: "Fomos à procura do resultado. Pensávamos que marcando o primeiro golo as coisas seriam diferentes, o Belenenses foi defendendo como pôde. Nós criámos ocasiões mas não conseguimos marcar golo. Mas fomos vendo uma arbitragem como já não me lembro de ver. Não sei até que ponto um árbitro que está sob polémica incrível [foi Fábio Veríssimo quem deu o cartão amarelo a João Palhinha] vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Há três jogadores em três situações diferentes que deviam ter visto segundo amarelo, um deles - lance do Calila com o Corona - até roçava o vermelho, é inacreditável como não o expulsa. Porquê? Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui a arbitrar hoje. É inexplicável isto, independentemente de termos que meter a bola dentro e fazer golo, mas isto é revoltante, tenho os jogadores revoltados no balneário."

Lance de Nanu: "Este penálti é penálti em todo o lado do mundo. Involuntário? Mas alguém faz penáltis voluntários? Alguém tem vontade de fazer penáltis? Involuntário ou não é penálti, ponto. Hoje fomos enganados, hoje fomos roubados aqui."