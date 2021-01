Técnico do FC Porto vinca a satisfação dos encarnados no clássico com o empate. Enfatiza a dificuldade com a pandemia.

Sérgio Conceição foi questionado sobre o discurso de Jorge Jesus, que considerou o Benfica o mais prejudicado pelo empate no clássico, e atirou com força aos encarnados: "O jogo com o Benfica já passou, mas o que vi foi um ambiente de festa no rival como se ganhasse uma Champions, se calhar mais o de passar uma pré-eliminatória da Champions. Mesmo que não nos tenha passado na tabela."

Quanto à covid-19, assinalou a dificuldade de preparar a equipa e não vinca a necessidade de as competições continuarem. "Nós não decidimos. Somos agentes diretos no futebol. Há quem decida o que fazer, que pensa o melhor. A situação é esta. Parar não sei se seria a solução, mas limitam muito as equipas estas ausências", explica em conferência, confiando nas mensagens certas do departamento médico aos jogadores.

Fábio Vieira, Manafá e Carraça vieram de dias fora devido à covid-19: "Temos de ir à luta. Não foi ideal a preparação, mas é também o calendário apertado que limita, além dos relvados pesados pelo clima.

Temos mais cinco jogos do que o Sporting. Estamos em todas as competições e queremos estar, mas tem sido desgastante. O problema não é ter tantos jogos, mas sim ter 15 ou 16 jogadores disponíveis."