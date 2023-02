Sérgio Conceição: "Não estivemos ao nível do público, que foi fantástico"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Rio Ave (1-0)

Jogar primeiro do que o Benfica: "A este nível isso é pouco importante. As equipas olham para a preparação do jogo. Não penso nessa questão de jogar primeiro e colocar pressão. Em alguns momentos, mais do que eu previa, não estivemos tão bem. As equipas têm momentos, contra equipas que trabalham bem e que são bem orientadas. São três pontos na nossa caminhada."

FC Porto a pensar na Champions? "Não houve intranquilidade. Houve um jogo difícil, num contexto não ideal. Não tem a ver com a Champions. A gestão não é possível fazer porque o número de jogadores é limitado. O objetivo é o campeonato. Como treinador, assumo um jogo não brilhante. Não estivemos ao nível do público, que foi fantástico. Há muitos outros jogos. Se tivéssemos tido uma exibição brilhante e um empate, os adeptos não estariam tão contentes."