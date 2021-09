Conceição: as substituições de Marcano e Bruno Costa e o rendimento de Corona

Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em reação ao clássico, ante o Sporting, relativo à quinta jornada da Liga Bwin, que terminou empatado (1-1)

Tirar Marcano e Bruno Costa: "Não estávamos muito coesos no jogo. Achei que o deveria fazer. Estávamos a perder bolas no corredor central que permitia ao Sporting atacar de forma rápida e perigosa, Marcano tendo amarelo e Bruno à frente da linha defensiva seria mais prudente tirá-los. Para a equipa foi melhor, não se tratou de questão com os jogadores. Na segunda parte, os jogadores que entraram deram boa resposta e tenho que louvar o espírito dos jogadores. Na preparação para o jogo, alguns só tiveram vídeo e quadro, o que não é fácil, outros com dificuldades físicas.

Exibição de Corona: "Já teve um pouco melhor do que aquilo que eu vi há umas semanas e sabem bem que o mês de agosto é terrível para a estabilidade emocional dos jogadores. Para quem está fora, não conhece aquilo que se passa diariamente nos clubes, as pessoas podem até ficar surpresas com algumas situações, mas nós que conhecemos bem os jogadores, o ambiente e preparação dos jogos tomamos opções para ganhar jogos. Não viemos aqui para empatar. Somos uma equipa que disputa permanentemente jogos de alto nível. É verdade que não estivemos no nosso melhor, mas somos sempre competitivos."

Quatro pontos para líder Benfica: "[O campeonato] É uma maratona e em maio fazem-se as contas.