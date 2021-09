Conceição após o nulo em Madrid: "Os árbitros portugueses têm qualidade"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Treinador do FC Porto falou sobre a qualidade dos árbitros lusos quando questionado sobre a arbitragem do jogo com o Atlético de Madrid (0-0).

O duelo entre Atlético de Madrid e FC Porto (0-0) ficou marcado pelo lance do golo anulado a Taremi, aos 80 minutos de jogo, e, após o apito final, Sérgio Conceição foi questionado sobre a influência da equipa de arbitragem liderada pelo romeno Ovidiu Hategan. Na resposta, o treinador enalteceu a qualidade dos árbitros portugueses.

"Eu continuo como já disse na semana passada. Os árbitros portugueses têm qualidade", atirou Conceição, em declarações ao Porto Canal. Pouco depois, em conferência de Imprensa, prosseguiu: "Ainda não vi o lance, não sei se há penálti antes da possível mão. Sei é que no lance em que o Mbemba é expulso acho que não há razão para o cartão vermelho. Se calhar, a equipa do árbitro foi a equipa que esteve menos bem no jogo", rematou.

"Já tinha essa convicção [de que os árbitros portugueses não ficam a dever qualidade aos estrangeiros]. Os nossos árbitros são competentes, infelizmente temos tido arbitragens menos competentes na Champions. Aconteceu contra o Chelsea, contra o City... Não vale a pena estarmos aqui a lamentar. Errar é humano, quem está à frente da televisão analisa calmamente vários ângulos. Se decidiram assim, é porque foi assim. Mas não fico contente", rematou.