"Conceição apitou e disse-me: 'O que estás a fazer? Tens de marcar um jogador'"

Abraham Marcus, extremo dos bês que já se estreou pela equipa principal do FC Porto, fala sobre a exigência de Sérgio.

Abraham Marcus, extremo que tem estado em evidência na equipa B do FC Porto, concedeu uma entrevista à edição de maio da revista "Dragões" e abriu o livro sobre a experiência de trabalhar com a formação principal azul e branca, nomeadamente com Sérgio Conceição.

"Disse-me para fazer o meu jogo tal como costumo fazer na equipa B, para tentar mexer-me e tentou explicar-me o que pretendia que eu fizesse", começou por contar o ala nigeriano sobre os ensinamentos do técnico campeão nacional.

Marcus, de 23 anos, estreou-se pela equipa principal a 2 de abril, na vitória caseira (1-0) sobre o Portimonense, mas antes teve tempo para conhecer alguns dos mecanismos do plantel. Mas não se livrou de um "raspanete" de Sérgio Conceição...

"Quando não temos a bola, temos de marcar alguém. Uma vez fui treinar com a equipa principal, não tínhamos a bola, ele apitou e disse-me: 'Que estás a fazer? Tens de recuar e marcar um jogador'. Fiquei alerta e tento sempre fazer isso", detalhou o internacional nigeriano. Depois, veio o momento de felicidade: "Fiquei muito contente por estar na convocatória e por me ter chamado para esse jogo. Todos me encorajaram e senti-me muito feliz por me poder estrear no FC Porto."

Além desse encontro com o Portimonense, Abraham Marcus alinhou em 30 jogos pelo FC Porto B, nos quais apontou 9 golos.