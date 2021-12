Conceição apanha própria sombra e iguala recorde com 63 anos

Treinador portista somou pela segunda vez nove vitórias seguidas. Só Yustrich o havia conseguido.

A continuidade no topo da classificação, em igualdade pontual com o Sporting, foi o prémio principal que o FC Porto retirou do triunfo (1-0) de ontem frente ao Braga, mas veio atrelado com um bónus para Sérgio Conceição. Ao superar os arsenalistas, que apenas havia batido uma vez nos oito jogos anteriores, o treinador igualou a melhor série da carreira no campeonato pelos dragões: nove.

A série anterior remonta à temporada de 2018/19. Foi iniciada a 28 de outubro de 2018, com o Feirense, e terminou a 7 de janeiro, contra o Nacional. Pelo meio, os dragões bateram o Marítimo, o Boavista, o Portimonense, o Santa Clara, o Rio Ave, o Aves e o... Braga. Fizeram-no marcando um total de 18 golos, que ficam aquém do registo desta sequência, na qual os azuis e brancos fizeram 25 frente a Moreirense, Gil Vicente, Paços de Ferreira, Tondela, Boavista, Santa Clara, V. Guimarães, Portimonense e... Braga.

Para se perceber o significado deste ciclo (nove triunfos), basta recordar que é o mais longo do FC Porto desde a histórica temporada de... André Villas-Boas. Na altura (2010/11), o treinador somou 16 vitórias, superando por três o melhor registo de José Mourinho (2002/03) e por seis o Fernando Santos (2000/01). A partir daí, mais ninguém superou as nove.

Mas há mais. Ao fazê-lo em duas épocas, Conceição igualou um recorde com 63 anos. O último a consegui-lo havia sido Dorival ​​​​​​​Yustrich, em 1958.