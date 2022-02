Conceição anuncia Bernardo Folha na convocatória e uma dúvida para o Gil

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, da ronda 24 do campeonato e com início às 20h30 de domingo.

Sérgio Conceição revelou este sábado, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, que Bernardo Folha integra a lista de convocados para o jogo com o Gil Vicente, marcado para as 20h30 de domingo. O jovem médio de 19 anos, filho de António Folha, leva 22 jogos realizados pela equipa B e um golo marcado.

"Tenho de jogar com onze... Faz parte da estratégia para o jogo, teremos de ajustar. Pepe castigado, Mateus, Grujic e o Marchesín também. Há um ou outro em dúvida, como Bruno Costa, o João Mário também saiu com queixas. Daí a chamada do Bernardo Folha", afirmou na conferência de antevisão.