Conceição antes da meia-final: "Temos tudo a perder e nada a ganhar"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Académico de Viseu, marcado para esta quarta-feira (19h45) e referente às meias-finais da Taça da Liga

Antevisão à partida: "Uma equipa há muito tempo sem conhecer a derrota, é sinónimo de qualidade, sem dúvida, naquilo que são as individualidades e dinâmica coletiva. Está a passar por um momento bom, onde, em jogos a eliminar, temos de ter esse cuidado e respeito pelo Académico. É dessa forma que vamos assumindo a responsabilidade de ser o FC Porto. Temos tudo a perder e nada a ganhar. É um bocadinho por aí. Não podemos pensar na teoria. Temos de olhar para o adversário e para os seus pontos fortes e fracos."

Jorge Costa: "Vai ser um jogo entre FC Porto e Académico de Viseu Só isso."

Aprendizagem: "Não pode ser para toda uma competição, deve ser uma aprendizagem diária. Em jogos a eliminar, pode acontecer muita coisa: golos no último minuto, derrotas nos penáltis. Estamos sempre a aprender."

Jogos iguais ou diferentes? "De diferente não disse nada. Os jogos são todos iguais: há que fazer tudo para ganhar a qualquer adversário. Há sempre necessidade grande para o trabalho. Foi preparado da mesma forma do que um jogo da Champions. Teoricamente, somos mais fortes. O adversário é histórico. Vamos fazer de tudo para estar na final."