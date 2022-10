Conceição: "Anadia? É uma região que me diz muito, mas durante o jogo é-me igual"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao Anadia-FC Porto, partida relativa à terceira eliminatória da Taça de Portugal e que está marcada para domingo, às 20h45.

Anadia é perto de sua casa: "É sempre especial pensar nisso antes e depois dos jogos, durante o jogo é-me igual. Quero ganhar e passar a eliminatória, queremos ser melhores do que o Anadia. É uma região que me diz muito, é onde resido, fez parte da minha família e tenho muito carinho por aquela gente. Já lá vivo há mais de 20 anos, mas é importante referir que penso nisso antes e depois do jogo, porque normalmente paramos ali perto, já na Mealhada. Durante o jogo não, vamos querer ganhar. É uma equipa interessante, não sendo uma equipa extremamente agressiva, gosta de jogar num 4-4-2 clássico. A equipa do Anadia está estudada em todos os momentos, sei o plantel quase de cor, não é bluff nenhum. Tem duas vitórias e a derrota mais expressiva foi com o Vilaverdense, em que jogaram meia hora com menos um".

Este jogo antecede um clássico com o Benfica: "O calendário é o que é. Temos de o respeitar, temos de levar com jogos importantes. Este jogo é a meio de um percurso de pós-paragem, não é de todo excelente, porque vimos de um jogo em que podíamos ter feito melhor. Agora temos um jogo que não vai ser para descomprimir. Toda a gente gosta da final da Taça, como foi o ano passado, mas até lá há um percurso e há jogos que teoricamente que são mais fáceis e quando aparecem as complicações... Amanhã, quase à segunda-feira, veremos se foi um bom jogo e num momento certo".