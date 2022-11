Conceição ainda sobre João Pinheiro: "Disse apenas que ele era benfiquista..."

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Boavista, marcado para sábado e referente à Liga Bwin (20h30)

Época atípica e pontos perdidos: "Não devemos perder mais pontos. Esta é uma época atípica. Há muito campeonato para se jogar. Temos de olhar para os jogos que perdemos pontos, contra equipas que não podíamos perder. Temos de olhar para a frente, para o Boavista. Faltam muitas batalhas para a reta final. Já estive atrás e já estive à frente. Perdi quando estava na frente e ganhei quando estava atrás."

Expulsão de João Pinheiro: "Dou mais importância ao Boavista do que aos árbitros. Era impossível dizer outra coisa ao árbitro, que já estava no vermelho. Disse só que João Pinheiro era benfiquista, não que era uma vergonha. Soube depois que, só por isso, não apanhava castigo. Apanhei castigo porque eles escrevem aquilo que entendem escrever."

Convocados influenciados no último jogo? "Quando a bola rola, não há segundos pensamentos. Nem se coloca em causa. Eles sabem o que, aqui, não é negociável."