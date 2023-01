Conceição abre exceção e revela: FC Porto vai repetir dez de campo

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para esta quarta-feira (20h45) e referente aos oitavos da Taça de Portugal

Gestão: "A confiança é total e gestão não haverá porque vai jogar exatamente a mesma equipa que jogou no Jamor, excetuando o guarda-redes, que é o Cláudio Ramos. Eu nunca faço isto [anunciar o onze titular], faço-o pela primeira vez."

Humildade e dias diferentes: "Temos de olhar com humildade para o adversário. Por vezes, contra nós tendem a mudar a sua dinâmica. Temos de nos preparar. Temos de ser competentes. É sempre importante estar no máximo. Têm sido muitas mais as vezes em que estamos bem do que estamos mal."