Conceição aborda situação dos três lesionados e fala de Luis Díaz: "Não esqueçam..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao embate com o Santa Clara, agendado para as 17h00 de domingo e a contar para a 11.ª jornada da Liga Bwin.

Luis Díaz começa a ter muito mercado. É uma dor de cabeça? "Não tenho dores de cabeça. E, se tiver, dor de cabeça é dor de cabeça. Não pensamos em nada disso. Neste caso não tenho dor de cabeça."

Evolução de Luis Díaz: "Foi antes da copa América que o Luis fez grandíssimos jogos, vejam quantos golos fez no primeiro ano aqui, a evolução dele. Passa a ideia de que o Luis, para chegar a uma Copa América e fazer aquilo que fez, que aqui não houve um trabalho e evolução do jogador, que veio do Barranquilla. Não esqueçam disso. E não estou a dizer que fui eu, porque é a qualidade do jogador, mas houve uma evolução fantástica por parte do Luis. Tem a ver com a qualidade do Luis e do trabalho que é feito diariamente aqui, em função dos princípios da equipa e em potenciar ao máximo as qualidades. Meter o Luis Díaz confortável no jogo para quando tiver a bola poder fazer o que está a fazer neste momento, que é desequilibrar de uma forma fantástica. A partir desse momento, perceber o espaço que tem de ocupar quando perdemos a bola e estar metido no processo defensivo em diferentes momentos do jogo. Evolução natural de um jogador com muita qualidade e muito talento."

Impacto dos jogos e resultados da Champions nos jogadores jovens: "São experiências e minutos jogados e por vezes alguns que não têm essa possibilidade de jogar, mas na preparação e ambiente dos jogos, que os faz crescer, evoluir, sentir verdadeiramente o que é o futebol no mais alto nível. É a melhor prova de clubes do mundo, ninguém duvida. São vivências extremamente importantes para esses jovens crescerem. É verdade que tiveram jogados internacionais na formação, mas não se compara com este nível. Contra esses colossos, essas poderosas equipas europeias, é sempre muitíssimo positivo. Participando ou mesmo só participando na preparação desses jogos, acho que ajuda sempre."

Lesionados: "Todas as horas são importantes para percebermos a evolução das lesões e para vermos se podemos contar com eles ou não. Mas eles, como na última viagem a Milão, viajam connosco e vai ser até ao ultimo momento, percebendo que o Wendel muito dificilmente jogará, o Marcano teve evolução boa, vamos ver o que vai acontecer. O Matheus exatamente a mesma coisa, mas vejo de uma forma não tão fácil deles poderem estar disponíveis. Mas pode acontecer, porque os departamentos médicos hoje são muito evoluídos, trabalham quase a todo o momento e a todo o gás, mas viajam connosco."