Conceição aborda situação de Zaidu e o mercado: "Se tivermos de inserir alguém..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, marcada para quarta-feira (21h15) e referente à 14ª jornada da Liga Bwin.

Arouca: "É uma equipa que esta num bom momento, no melhor período do Armando [Evangelista] no Arouca. É uma equipa que tem bons jogadores, sabem em todos os momentos do jogo, como equipa, o que fazer, é uma vantagem muito grande. Conhecem-se todos bem, estão bem treinados. Sabem o que fazer com e sem bola. É uma equipa pragmática, tem jogadores com qualidade técnica, jogadores rápidos. São fortes nos diferentes momentos do jogo. Temos de estar atentos, olhar para nós como equipa, ir atrás do primeiro lugar, fazer tudo para ganhar o jogo."

Boletim clínico: "Zaidu ainda não vai estar."

Pontos de contacto com Armando Evangelista: "O Armando tem feito um trabalho muito interessante, tem vindo a crescer como treinador, como eu. Cada dia que passa vamos ficando mais fortes, faz parte da evolução, São contextos diferentes mas não é fácil treinar estas equipas, que eu treinei também. Não é fácil mesmo pela região, para os jogadores não é muito convidativo. O presidente e a estrutura têm feito um trabalho interessante, jovens de muita qualidade, conseguem formar grupos interessantes. Está a conseguir fazer um excelente trabalho. Neste momento tem uma equipa sólida, que eu gosto bastante. Tenho a vida um bocadinho mais facilitada por tudo o que é representar um clube como o FC Porto."

Mercado: "Estou satisfeito com os jogadores que tenho à disposição. As metas que traçamos são muito curtas. Pensar no jogo de amanhã, só. Não comento mercado. Já me manifestei muitas vezes sobre o mercado nesta altura e o que representa para as equipas, especialmente para aquelas que não têm o mesmo poderio financeiro de outros tubarões, que podem aqui e acolá ajustar os plantéis em função da capacidade financeira. A minha experiência aqui no FC Porto, se tivermos de inserir alguém, tem de ser alguém que não deixe dúvidas. Com exceção de uma lesão urgente, não acho que valha a pena. Não há essa capacidade de ir buscar alguém que não deixe dúvidas. No mercado nacional, o jogador que possa vir para cá, quando começa a sentir o que é o FC Porto está a acabar o campeonato. Não sei se com isto dei a entender alguma coisa. Já tivemos experiências que não correram muito bem."

