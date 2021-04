Conceição aborda Sérgio Oliveira e avisa: "Neste tipo de jogos ir com muita sede ao pote..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Chelsea, da segunda mão dos quartos de final da Champions.

Turim como exemplo: "Há muitos momentos na época e nos anos em que estamos aqui que podem ser exemplos de superação e de acreditar. Essa crença advém do trabalho que é feito aqui e da capacidade que os jogadores têm de interpretar aquilo que queremos para o jogo. Estamos confiantes. Sabemos que vamos ter pela frente um obstáculo difícil, mas estamos aqui para dar a resposta que temos que dar. Nos jogos que fizemos esta temporada fizemos sempre 90 minutos à FC Porto, exceto quando somos contrariados por equipas melhores. O sentimento de representar este clube histórico e o seu ADN é sempre metido em campo, uma vezes com mais qualidade ou capacidade, outras vezes menos. Temos momentos melhores e menos bons, mas isso faz parte da vida."

Sérgio Oliveira e a tática: "Vamos ver até amanhã. No último jogo não estava pronto para jogar os 90 minutos, um problema muscular é sempre perigoso. Não podemos esquecer que temos o campeonato para disputar, como tenho dito todas as semanas. Temos jogos muito exigentes pela frente. Vamos ponderar bem a situação, ver qual o melhor onze para defrontar este Chelsea. Neste tipo de jogos ir com muita sede ao pote pode ser prejudicial. É preciso marcar, mas também não sofrer".

Sérgio Oliveira e Taremi opções após castigo: "Fico confortável é que toda a gente viaje. Só não levo o Diogo Costa porque está infetado com covid e não pode. Tentámos arranjar uma zona protegida para ele, mas não dá no avião."