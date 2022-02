Conceição aborda regresso de Galeno e vinca: "É um jogador de qualidade"

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Arouca, com início às 18h00 de domingo.

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao jogo com o Arouca e falou sobre Galeno. Depois de ter deixado os dragões em 2017/18, então cedido ao Portimonense, e depois Rio Ave, o brasileiro regressou neste mercado de inverno, contratado ao Braga.

"O Galeno esteve connosco numa fase inicial da carreira. Na altura, tínhamos jogadores para a posição dele que achava que davam uma resposta mais rápida e mais capaz do que o Galeno. Teve a sua evolução normal e natural, é um jogador de qualidade. O Braga deu-lhe esse ritmo competitivo, que faz com que os jogadores cresçam e evoluam, deu-lhe o que é necessário para desempenhar aquela posição. Tem várias características que nos podem ajudar", disse o técnico.

Galeno, recorde-se, representava a formação minhota desde 2019/20.