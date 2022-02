Conceição e a possibilidade de ter Diogo Costa e João Mário no onze titular

Diogo Costa lesionou-se frente ao Arouca e João Mário vem de lesão.

Diogo Costa pronto para o clássico? "Hoje apresentou melhorias. Vamos ver a evolução até à hora do jogo. Estou confiante de que pode recuperar."

João Mário totalmente recuperado? Lateral direita causa preocupação? "O Manafá foi uma infelicidade que teve, não estava previsto. O Nanu estava previsto. E o Corona também saiu no mercado de janeiro. Tenho o João Mário e o Bruno Costa, que tem dado uma boa resposta, embora tenha características diferentes. São duas adaptações, mas de jogadores inteligentes e que percebem bem o jogo. O meu papel é procurar soluções para minimizar a falta de jogadores de raiz. Para mim, o João Mário é um lateral direito. Ele está com níveis físicos de acordo com o que eu espero e vamos ver. Um destes dois vai jogar a lateral direito."