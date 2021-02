Conceição aborda Otávio: "Entre um jogador a 100% e outro a 50 ou 60..."

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Marítimo.

Sérgio Conceição fez este domingo a antevisão ao encontro com o Marítimo, da jornada 20 do campeonato e marcado para as 19h00 de segunda-feira. O técnico dos dragões abordou a situação de Otávio e a confiança para mudar o onze inicial depois da primeira parte com o Boavista, na ronda anterior.

"Não tem a ver com isso. O Otávio vem de uma lesão, fez 45 minutos com o Boavista, voltou a jogar com a Juventus, mas não a 100%. Entre um jogador a 100% e outro a 50 ou 60, tendo características diferentes, é melhor o jogador que esteja em plena condição física, se calhar", afirmou.

"Defino uma estratégia, escolho o 11 de acordo com o pouco tempo de treino e vamos para o jogo. O jogo tem a sua vida, a sua história, vai dando situações que por vezes são imprevisíveis, cabe a mim ir mexendo na equipa, muitas vezes com resultado, outras não, mas isso faz parte da vida dos treinadores.", completou.

O FC Porto refira-se, entra em campo na Madeira a 13 pontos do Sporting, que no sábado recebeu e venceu o Portimonense por 2-0.