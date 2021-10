Danny Loader marcou na estreia pela equipa principal do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após o triunfo sobre o Boavista no dérbi portuense, por 4-1.

Mbemba, Bruno Costa, Corona e Toni Martínez de fora: "Foi opção. Convoquei os que melhores que estavam melhores para jogo, dentro dos parâmetros que achamos importantes para representar o FC Porto."

Chamada de Danny Loader: "É um jovem que tem estado muitíssimo bem, como outros, na equipa B. Estamos atentos. Percebendo que era importante ter soluções ofensivas no banco, e que dentro desses parâmetros que acho que são essenciais para se representar o FC Porto, tivesse soluções para o caso de necessidade. Foi o caso, o Evanilson saiu tocado. [Loader] Faz parte do grupo profissional do FC Porto. Estamos atentos, muitas vezes o trabalho é feito em conjunto, por isso, nada de especial, uma questão de opção."